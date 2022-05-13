Нас не сломить: поддержите 24 канал, чтобы мир слышал правду

С первого дня полномасштабной войны 24 канал круглосуточно на информационном фронте. Наш труд поддержали зрители, но мы снова вынуждены просить о помощи.

Главным источником дохода 24 канала была реклама. После нового российского вторжения мы потеряли этот ресурс.

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Десятки работников круглосуточно оперативно проверяют и освещают информацию. Некоторые даже покинули свой дом, а кто-то продолжает работу в атакованных Россией городах.

Тем не менее, нам нужна помощь читателей и зрителей, чтобы продолжать работать. Каждая гривна – это способ дольше продержаться в информационной борьбе. Поэтому важна даже незначительная на первый взгляд помощь.

Обращение ведущей 24 канала

Телеведущая Екатерина Соляр обратилась к зрителям. Она заметила, что украинцы не начинали войну, но им пришлось принять этот вызов. Екатерина считает, что теперь у нас одна вера – в Вооруженные Силы Украины и наш народ.

Ведь когда бабушка печет хлеб в печи, а печь – это все, что осталось от ее дома, то это о нашей несокрушимой воле к жизни. Когда передаешь одежду девочке в Харьков, потому что ее квартиру разбомбили, а она плачет, потому что посылка пришла из Бучи. Это о нашем умении делиться последним. Когда мама в бомбоубежище придумывает для ребенка игру в прятки – это о нашем будущем,

– рассказала ведущая.

Екатерина заявила, что нас не сломить, и мы уже показали, что такое настоящая смелость. Она добавила, что о нас, украинцах, будут писать в учебниках, а наши внуки устанут нас слушать.

"Однако сейчас мир должен нас слышать и видеть", – подчеркнула Екатерина.

Каким образом можно помочь 24 каналу

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есть возможность поддержать 24 канал банковским переводом в гривнах, долларах, евро и польских злотых.

Екатерина Соляр обратилась к украинцам: смотрите видео

Обо всех полученных нами средствах мы будем регулярно отчитываться.