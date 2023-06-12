Местные убеждены, что это прямой геноцид людей, которые находятся на левом берегу. Об этом 24 Каналу сказала жительница Алешек, имя которой мы не называем из соображений безопасности.

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"Никакого Красного креста, ООН, россиян. Если кто-то и спасается, то это только местные волонтеры. В Алешках есть место, где вода не подступила. Люди вывозили туда лодками на сушу сами", – говорит пострадавшая.

Люди в отчаянии

Российское МЧС только грабит то, что еще не ограбило. Накануне они украли и вывезли все лодки.

Они не смогли нас убить и замучить, поэтому теперь хотят нас потопить,

– подчеркнула жительница оккупированной Херсонщины.

Она акцентирует, что властвует сплошной хаос. Информация куча, но непонятно, где правда. С теми, кого вывозили в первые дни, нет связи. Тем, которых эвакуировали на Раденск, предлагают ехать на Скадовск, но говорят, что там заворачивают, потому что Олешки закрывают на 40 суток из-за карантина.

"Я своих родных смогла эвакуировать на правый берег. Сейчас информация у меня только такая, больше я сказать не могу. Россиянам никто не верит", – эмоционально подытожила женщина из Алешек.

Оккупанты не дают спастись