Місцеві переконані, що це прямий геноцид людей, які перебувають на лівому березі. Про це 24 Каналу сказала мешканка Олешок, ім'я якої ми не називаємо з міркувань безпеки.

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"Жодного Червоного хреста, ООН, росіян. Якщо хтось і рятується, то це тільки місцеві волонтери. В Олешках є місце, де вода не підступила. Люди вивозили туди човнами на сушу самі", – говорить постраждала.

Люди у відчаї

Російське МНС тільки грабує те, що ще не пограбувало. Напередодні вони покрали й повивозили всі човни.

Вони не змогли нас убити й закатувати, тому тепер хочуть нас потопити,

– наголосила мешканка окупованої Херсонщини.

Вона акцентує, що панує суцільний хаос. Інформації купа, але незрозуміло, де правда. З тими, кого вивозили в перші дні, немає зв'язку. Тим, яких евакуювали на Раденськ, пропонують їхати на Скадовськ, але, кажуть, що там завертають, бо Олешки закривають на 40 діб через карантин.

"Я своїх рідних змогла евакуювати на правий берег. Зараз інформація в мене лише така, більше я сказати не можу. Росіянам ніхто не вірить", – емоційно підсумувала жінка з Олешок.

Окупанти не дають врятуватися