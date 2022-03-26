В нас не верили несколько стран, – Кулеба рассказал о некоторых эпизодах в начале войны

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников встретились с Остином Ллойдом, Энтони Блинкеном и Джо Байденом. Событие произошло 26 марта в Польше.

Об этом сообщил Кулеба. Он отметил, что на переговорах узнал – не все верили в способность Украины противостоять.

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"Сегодня в разговоре нам рассказали о нескольких эпизодах, которые были накануне войны и в первые часы войны. Мы знаем, что некоторые страны откровенно не верили в нас. Это не касается Соединенных Штатов. Сегодня все увлеченно наблюдают за нашими победами", – сказал он. Кулеба.

Он добавил, что большая победа Украины обязательно будет и мы будем ежедневно и каждую ночь работать над тем, чтобы ее приблизить.

Байден об Украине

По словам Кулебы, президент США Джо Байден заверил, что будет поддерживать Украину до победы. Он отметил, что сопротивление украинцев изменит ход истории 21 века.

У Байдена есть совершенно ясное понимание этого. То, о чем мы всегда говорили с 2014 года, это не война России против Украины. Это война тирании против свободного мира,

– сказал глава МИД.

Кулеба рассказал о встрече в Польше: смотрите видео