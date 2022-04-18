"Нас почти не осталось": ВСУ под Николаевом уничтожили более 70% некоторых подразделений оккупантов

Вооруженные Силы Украины уверенно дают отпор врагу. В частности, на Николаевщине благодаря украинским защитникам некоторые подразделения оккупантов потеряли более 70% своих сил.

Об этом свидетельствуют новые перехваченные телефонные разговоры российских захватчиков, которые обнародовали в Службе безопасности Украины 18 апреля.

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"У нашего полка самые большие потери. Нас почти не осталось. Нас было более 1000 человек, а сейчас – примерно 400 осталось", – рассказал в перехваченном телефонном звонке оккупант своей жене.

Захватчик также поделился с женой, что уцелевшие российские военные не верят в свою победу, они постепенно сходят с ума, а единственное, чем они сейчас занимаются – убегают от украинских воинов.

Высунулся – пули над головой! Мы начали убегать, за нами "Град" в ж**у бьет. С одной стороны "арта" кроет, а с другой, через железную дорогу – перестрелка начинается. Понимаю, мы в кольце. Снова убегал,

– рассказал по телефону рашист.

Также в перехваченном разговоре оккупант пожаловался жене, что уже не думает о захвате Украины. Теперь единственный его план – вернуться домой и расторгнуть контракт. "Второй раз я сюда не поеду", – добавил захватчик.

Служба безопасности Украины отреагировала на перехваченный разговор так: "Советуем ему и остальным оккупантов сюда не ехать действительно. Слава Украине!".

СБУ опубликовала перехваченный разговор оккупантов: смотрите видео