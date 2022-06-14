Как нас "предупреждали", а мы - "не хотели слышать"

Поскольку начинается очередной виток забавы "вас предупреждали – вы не хотели слышать", краткая памятка для тех, кто желает активно участвовать в дискуссии.

Доверяйте своим

Я буду повторять это регулярно. Ибо никто из наших, кто действительно находится в процессе, не может раскрыть детали даже на 1%. Но даже тех подробностей, которые уже известны (преимущественно – из западных СМИ), более чем достаточно для понимания – добрые, прекрасные, но чужие дяди и тёти на каждом шагу не договаривают, искажают, выдают желаемое за действительное. Потому что решают свои задачи.

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В который раз обращаю внимание на то, что говорят не политики, а наши дипломаты. Которые обычно вообще молчат. Но в последнее время сплошь и рядом моменты, когда они не могут молчать.

Для интереса откройте, например, интервью министра обороны Алексея Резникова (ещё в статусе вице-премьера) уважаемому изданию "Лига" от … 2 сентября 2021 года. Помните, месяц такой был в прошлой жизни? Сентябрь. Так вот. Там подсвечены темы, к которым уже тогда "не готовились" – авиация, ПВО/ПРО и обеспечение свободы судоходства.

Уже тогда непублично на разных уровнях доносили всем, у кого есть уши – алё, вы осознаёте, к чему приведёт блокада наших портов? В декабре Резников (уже будучи министром обороны) писал о последствиях в виде глобального продовольственного кризиса публично. Была надежда, что, если не поступает в мозг через уши, может, поступит через глаза.

"Неподготовка"

В качестве элементов "неподготовки" в ноябре, помимо десятков других вопросов, обсуждавшихся во время визита в Вашингтон, была форсирована тема приезда мониторинговой миссии США для анализа потребностей нашей ПВО. И миссия приехала, посмотрела. Об этом даже новости были…

В качестве элементов "неподготовки", помимо системных вещей, которые подсвечивал Дмитрий Кулеба (санкции и так далее), было много очень прикладного. Например, разместить в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Херсоне, на Змеином группы западных "библиотекарей". Или "орнитологов". Или "энтомологов". Без оружия.

Это был бы очень чёткий сигнал. Ведь это мирный Харьков, а не Кандагар. В чём проблема? Но это нельзя. Подчеркну – это ноябрь. Но уже тогда нельзя, и нужно срочно выполнять "Минск-2". Срочно! Хотя на тот момент концентрация войск была меньше, чем в апреле 2021 г.

Оружие также нельзя. Потому что "невозможно". "Стингеры" невозможно потому, что "запрещает закон". Министр Резников прямо спрашивал – "в смысле? Так измените закон!". Но изменить закон тоже "невозможно". И вообще. Оружие – это опасно, потому что может привести к эскалации. Как видим, и законы не изменены, и эскалации не случилось. Джекпот.

Чтобы не забыть

Самое чудесное. За несколько дней до. "Уже точно будет вторжение! –Вы уверены? – 1000%. – Если вы уверены, что будет вторжение и уже ничего не изменить, почему не вводятся санкции и другие превентивные меры? – Нельзя! - ????? – Это может привести к эскалации! – В смысле, к вторжению? – Да! – Так вы ж говорите, что оно и так точно будет?! – ээээ…".

Если просто записывать в столбик чудесные факты и магические проявления, со временем они становятся наглядными.

Например, незаслуженно забыто словосочетание "Северный поток-2" и всё, что крутилось вокруг. Из свежего: то, как самая православная в мире страна блокирует пакет санкций, требуя исключить из них г-на Гундяева.

Если сортировать эти публичные факты по ящичкам, эмоций становится меньше, но выпить хочется чаще. Также хочется саблю и пару недель творческого отпуска.

В общем.

Сейчас все душевные силы должны быть брошены на решение текущих и будущих задач. Подвергнуть остракизму или колесовать всех, кто «не слышал», вы всегда успеете. Лучше это делать после победы. Ибо часть из них сейчас действительно немного занята.

Сколько и какого оружия нужно для победы Украины – смотрите видео: