Довіряйте своїм

Я повторюватиму це регулярно. Бо ніхто з наших, хто справді перебуває у процесі, не може розкрити деталі навіть на 1%. Але навіть тих подробиць, які вже відомі (переважно – із західних ЗМІ), більш ніж достатньо для розуміння – добрі, прекрасні, але чужі дядьки та тітки на кожному кроці не домовляють, спотворюють, видають бажане за дійсне. Тому що вирішують свої завдання.

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Вкотре звертаю увагу на те, що кажуть не політики, а наші дипломати. Які зазвичай взагалі мовчать. Але останнім часом часто-густо моменти, коли вони не можуть мовчати.

Для інтересу відкрийте, наприклад, інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова (ще у статусі віцепрем'єра) шановному виданню "Ліга" від … 2 вересня 2021 року. Пам'ятаєте, місяць такий був у минулому житті?Вересень. Так ось. Там підсвічені теми, яких уже тоді "не готувалися" – авіація, ППО/ПРО та забезпечення свободи судноплавства.

Вже тоді непублічно на різних рівнях доносили всім, хто має вуха – але, ви усвідомлюєте, до чого призведе блокада наших портів? У грудні Рєзніков (вже будучи міністром оборони) писав про наслідки у вигляді глобальної продовольчої кризи публічно. Була надія, що якщо не надходить у мозок через вуха, може, надійде через очі.

"Непідготовка"

Як елементи "непідготовки" у листопаді, крім десятків інших питань, що обговорювалися під час візиту до Вашингтона, була форсована тема приїзду моніторингової місії США для аналізу потреб нашої ППО. І місія приїхала, подивилася. Про це навіть новини…

Як елементи "непідготовки", окрім системних речей, які підсвічував Дмитро Кулеба (санкції тощо), було багато дуже прикладного. Наприклад, розмістити у Харкові, Маріуполі, Краматорську, Херсоні, на Зміїному групи західних бібліотекарів. Або орнітологів. Або ентомологів. Без зброї.

Це був дуже чіткий сигнал. Адже це мирний Харків, а чи не Кандагар. В чому проблема? Але це не можна. Підкреслю – це листопад. Але вже тоді не можна і потрібно терміново виконувати "Мінськ-2". Терміново! Хоча на той момент концентрація військ була меншою, ніж у квітні 2021 року.

Тому що "неможливо". Стінгери неможливо, тому що "забороняє закон". Міністр Резніков прямо питав – "у сенсі? Так зміните закон!" Але змінити закон теж "неможливо". І взагалі. Зброя – це небезпечно, бо може спричинити ескалацію. Як бачимо, і закони не змінені, і ескалації не трапилося. Джекпот.

Найдивовижніше. За кілька днів до. "Вже точно буде вторгнення! – Ви впевнені? – 1000%. – Якщо ви впевнені, що буде вторгнення і вже нічого не змінити, чому не запроваджуються санкції та інші превентивні заходи? – Не можна! - ????? – Це може призвести до ескалації – У сенсі до вторгнення? – Так! - То ви ж кажете, що воно і так точно буде?! – еэээ…".

Щоб не забути

Якщо просто записувати в стовпчик чудові факти та магічні прояви, згодом вони стають наочними.

Наприклад, незаслужено забуте словосполучення "Північний потік-2" і все, що крутилося навколо. Зі свіжого: те, як найбільш православна у світі країна блокує пакет санкцій, вимагаючи виключити з них пана Гундяєва.

Якщо сортувати ці публічні факти за скриньками, емоцій стає менше, але випити хочеться частіше. Також хочеться шаблю та пару тижнів творчої відпустки.

Наразі всі душевні сили мають бути кинуті на вирішення поточних та майбутніх завдань. Піддати остракізму або колесувати всіх, хто "не чув", ви завжди встигнете. Найкраще це робити після перемоги. Бо частина з них зараз справді трохи зайнята.

Скільки і якої зброї треба для перемоги України – дивіться відео: