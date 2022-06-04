Нас пришли убивать, - Подоляк ответил на вопрос, "когда украинцы простят россиян"

Михаил Подоляк выразил свое мнение относительно того, смогут ли когда-нибудь украинцы "простить россиян". Он говорит, что это история на поколение.

Подоляка спросили, доживем ли мы до момента "извинения", если оно будет. Советник главы Офиса Президента признался, что это очень трудный вопрос.

Важно Подоляк ответил на вопрос, "когда украинцы простят россиян"

Люди не забудут

По словам советника, это история не одного поколения. Каждое из этих поколений будет иметь тяжелый разговор. Даже если потом будут какие-нибудь отношения, это будет ложь. Подоляк объяснил, что для Украины это очень тяжело. Мы просто находимся по разные стороны.

Нас пришли убивать. Посмотрите фотографии городов. Это невозможно. Это 1943 год. Стоят каркасы домов по всей стране,

– подчеркнул политик.

Он уверен, что люди этого точно не забудут.

Все россияне виноваты

Подоляк убежден, что все россияне виноваты в своей политической системе. Выйдя из советского ГУЛАГа, они зашли в такой же ГУЛАГ, где правила определяют вертухаи.

"У нас нет вертухаев, мы другие, а вы за это нас ненавидите. Вы все виноваты", – сказал политик.

Он понимает, что каждый россиянин индивидуален, но такую страну строили они все.

Несут ответственность все

Подоляк напомнил, что это не украинцы пришли в российские города. Не украинцы изнасиловали женщин и убивали детей, а россияне. Граждане государства-агрессорки не могут понять боль украинского народа.

"И когда на твоих глазах убивают твоего пятилетнего ребенка – это невозможно. Это действительно заставляет думать, что вы, россияне, – нелюди. Для нас это так", – говорит советник.

Поэтому в историческом смысле россияне будут нести эту ответственность. Вероятно, потом они смогут реанимировать себя из-за искупления. Часть этого искупления – проигрыш России. Это единственный вариант, как закончится война. Однако украинцы все будут помнить. Кроме того, в России должны перестать доминировать человеческие ненавистные мотивы и исповедующие их люди.

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