Подоляка запитали, чи доживемо ми до моменту "пробачення", якщо воно буде. Радник глави Офісу Президента зізнався, що це дуже важке питання.

Важливо Подоляк відповів на питання, "коли українці пробачать росіянам"

Люди не забудуть

За словами радника, це історія не одного покоління. Кожне з цих поколінь матиме між собою важку розмову. Навіть якщо потім будуть якісь стосунки, це буде брехня. Подоляк пояснив, що для України це дуже тяжко. Ми просто перебуваємо по різні боки.

Нас прийшли вбивати. Подивіться фотографії міст. Це неможливо. Це 1943 рік. Стоять каркаси будинків по всій країні,

– наголосив політик.

Він впевнений, що люди цього точно не забудуть.

Всі росіяни винні

Подоляк переконаний, що всі росіяни винні у своїй політичній системі. Вийшовши з радянського ГУЛАГу, вони зайшли в такий самий ГУЛАГ, де правила визначають вертухаї.

"У нас немає вертухаїв, ми інші, а ви за це нас ненавидите. Ви всі винні", – сказав політик.

Він розуміє, що кожен росіянин індивідуальний, але таку країну будували вони всі.

Нестимуть відповідальність всі

Подоляк нагадав, що це не українці прийшли до російських міст. Не українці ґвалтували жінок і вбивали дітей, а росіяни. Громадяни держави-агресорки не можуть зрозуміти біль українського народу.

"І коли на твоїх очах убивають твою п'ятирічну дитину – це неможливо. Це справді змушує думати, що ви, росіяни, – нелюди. Для нас це так", – каже радник.

Тому в історичному сенсі росіяни нестимуть цю відповідальність. Ймовірно, потім вони зможуть реанімувати себе через спокуту. Частина цієї спокути – програш Росії. Це єдиний варіант, як може закінчитись війна. Однак українці все пам'ятатимуть. Крім того, у Росії мають перестати домінувати людськоненависні мотиви та люди, які їх сповідують.

До теми – "ви прикриваєтеся українцями": Соляр про "хороших рускіх": відео