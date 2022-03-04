Нас просто уничтожают "градами", – мэр Мариуполя о ситуации в городе

Мариуполь уже пять дней находится под разрушительным обстрелом жилищной инфраструктуры.

Нас просто уничтожают "градами", гаубицами, авиацией. Говорить о стабилизации не приходится,

– сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Ситуация в городе

По словам Бойченко, есть 300 раненых, которые находятся в больницах. Однако вражеские оккупанты стреляют даже по больницам.

Напомним, вчера в рамках переговорного процесса одним из пунктов было обеспечение гуманитарного зеленого коридора для Мариуполя.

Сейчас мы организовываем этот маршрут. Но пока нет режима тишины, это очень сложно сделать. Не знаю, есть ли у российской стороны желание. Возможно, у них есть желание стереть Мариуполь с лица земли,

– добавил мэр города.

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