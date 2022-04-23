Нас тупо бросили, мам: руководство оккупантов не хочет забирать раненых с поля боя

Российские оккупанты, не пополнившие ряды "двухсотых" и не успевшие сбежать, попадают в плен. Один из них рассказал матери во время звонка, что раненых с поля боя никто забирать не собирается.

Во время телефонного разговора российский военный рассказал маме, что находится в плену в Киеве. Говорит, что его буквально оставили в поле с раненым и бросили.

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Никто забирать раненых не собирается

Оккупант говорит, что военным удалось дойти практически до Киева. И уж там им дали нагоняй, из-за чего захватчикам пришлось возвращаться. При отступлении его командиры и все подразделение оставили с раненым.

Выходит, я всю ночь в огороде пролежал с тем раненым. Рану ему затыкал. Они уехали. По рации выходил на них. Сказали, что заберут, но так и не забрали,

– говорит он.

Военный добавил, что на территории Украины осталось много раненых и мертвых кафиров. Уцелевшие военные просто уезжают, оставляя их на произвол судьбы.

Они нас тупо, мамы, бросили. Раненых никого не забирали. 30% своим ходом, может, вернулись,

– добавил оккупант.

Он подчеркнул, что потери среди российских захватчиков значительны. А военное командование просто вело на верную смерть. Руководство никого не хочет уносить. Он говорит, что российских пленных в Украине нет, подчеркнул он.

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