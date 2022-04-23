Під час телефонної розмови російський військовий розповів мамі, що перебуває у полоні у Києві. Каже, що його буквально залишили в полі з пораненим і покинули.

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Ніхто забирати поранених не збирається

Окупант каже, що військовим вдалося дійти практично до Києва. І вже там їм дали прочуханки, через що загарбникам довелося повертатися. Під час відступу його командири та весь підрозділ залишили з пораненим.

Виходить, я цілу ніч в городі пролежав з тим пораненим. Рану йому затикав. Вони поїхали. По рації виходив на них. Сказали, що заберуть, але так і не забрали,

– каже він.

Військовий додав, що на території України залишилося багато поранених і мертвих окупантів. Вцілілі військові просто їдуть, залишаючи їх напризволяще.

Вони нас тупо, мам, кинули. Поранених нікого не забирали. 30% своїм ходом, може, повернулися,

– додав окупант.

Він підкреслив, що втрати серед російських загарбників значні. А військових командування просто вело на вірну смерть. Керівництво нікого не хоче забирати. Воно каже, що російських полонених в Україні немає, наголосив він.

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