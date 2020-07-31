В МИД выразили удивление относительно заявления венгерского посла Иштвана Ийдярто. Он недавно сказал, что Венгрия продолжит блокировать заседание комиссии Украина – НАТО. Сейчас украинские дипломаты пытаются выяснить причины таких высказываний Ийдярто.

Об этом во время брифинга МИД заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба, передает 24 канал.

Смотрите также Об обострении ситуации на Закарпатье и возможен ли диалог с Венгрией – интервью с Кулебой

Нас удивило интервью венгерского посла в Киеве. Мы сейчас изучаем, что стоит за ним, ибо то, о чем мы договаривались с моим коллегой Петером Сийярто, к которому я отношусь с высоким уважением и которого я знаю как человека слова, – это провести 3 заседания и согласовать текст совместного меморандума президента Зеленского и премьера Орбана,

– сказал Кулеба.

Он добавил, что заседания экономической комиссии и по вопросам нацменьшинств уже состоялись и осталось провести заседание группы по вопросам образования

"Украина решила все вопросы, которые стояли на пути к проведению этого заседания и оно могло произойти. Единственное осложнение возникло с тем, что венгерская сторона как раз ввела ограничения на въезд граждан Украины из-за пандемии коронавируса, поэтому я получил письмо от Петера Сийярто с предложением перенести заседание на сентябрь этого года", – уточнил глава МИД.

В то же время, министр заверил, что Украина настроена на решение всех спорных ключевых вопросов с соседями, в частности с Венгрией и поиск таких решений, которые будут отвечать и интересам Украины, и интересам Венгрии.

Наша позиция остается неизменной: мы внесли в закон о среднем образовании все изменения, на которых настаивала Венецианская комиссия, поэтому вопрос внесения изменений в тот закон является закрытым,

– добавил Кулеба.

Он отметил, что Украина не делает "быстрых выводов", и рассказал, что его заместитель выясняет, "что происходит и какова динамика процесса".

Что этому предшествовало: