"Старая песня о новом": Венгрия и в дальнейшем будет блокировать заседание Украина – НАТО
Венгрия решила продлить вето на заседаниях комиссии Украина – НАТО на уровне министров. Будапешт пока не видит прогресса в решении вопроса с нацменьшинствами.
С таким заявлением выступил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто. Об этом дипломат заявил в интервью "Интерфакс-Украина".
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По словам посла, все три реформы в Украине по вопросам образования, языка и административного разделения воспринимают в Венгрии отрицательно. Он считает, что они наносят ущерб правам нацменьшинств.
Каким-то образом эти три, в определенном смысле широких взгляда, очень прогрессивные, очень европейские реформы постоянно ухудшают права меньшинств. Это главная проблема,
– сказал Ийдярто.
При этом дипломат отметил, что поддержка Венгрией предоставления Украине статуса партнера программы расширенных возможностей НАТО продемонстрировала, что у нее никогда не было намерения заблокировать украинский путь в Альянс.
Посол также добавил, что НАТО совершенно не чужды такие принципы, как демократия, в частности права человека и права меньшинств.
Как новое заявление Венгрии отреагировали в МИД Украины
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Украинское законодательство никто не будет менять по требованию иностранного государства.
Старая песня о новом – так можно назвать слова посла Венгрии о наши законы,
– сказал украинский дипломат.
Что известно об украинском законе об образовании и что не устраивает Венгрию
В января 2020 года Верховная Рада приняла закон "О среднем образовании", а 13 марта документ подписал президент. До окончательного одобрения закон получил больше всего поправок в части о языке, потому что пришлось учитывать рекомендации Венецианской комиссии.
Что предусматривает закон:
- Обучение на родном языке в школах будут проводить только для коренных народов Украины, не проживающих в собственной языковой среде и не имеющих собственного государства (прежде всего, это крымские татары).
- Другие меньшинства, являющиеся носителями языков Евросоюза (румынского, венгерского, польского и т.д.) до 5 класса могут учиться на родном языке, а после – от 20% до 60% предметов будут преподавать на украинском.
- Те же меньшинства, проживающие в своей языковой среде (например, русские) с 5 класса получат преподавание на украинском уже около 80% предметов.
Венгрия считает, что украинские законы об образовании и язык "ограничивают" права венгерского национального меньшинства в Украине – в частности, на Закарпатье. Именно поэтому Венгрия блокирует заседание комиссии Украина – НАТО.
Что предусматривает закон об украинском языке как государственном / Инфографика 24 канала