Венгрия решила продлить вето на заседаниях комиссии Украина – НАТО на уровне министров. Будапешт пока не видит прогресса в решении вопроса с нацменьшинствами.

С таким заявлением выступил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто. Об этом дипломат заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

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По словам посла, все три реформы в Украине по вопросам образования, языка и административного разделения воспринимают в Венгрии отрицательно. Он считает, что они наносят ущерб правам нацменьшинств.

Каким-то образом эти три, в определенном смысле широких взгляда, очень прогрессивные, очень европейские реформы постоянно ухудшают права меньшинств. Это главная проблема,

– сказал Ийдярто.

При этом дипломат отметил, что поддержка Венгрией предоставления Украине статуса партнера программы расширенных возможностей НАТО продемонстрировала, что у нее никогда не было намерения заблокировать украинский путь в Альянс.

Посол также добавил, что НАТО совершенно не чужды такие принципы, как демократия, в частности права человека и права меньшинств.

Как новое заявление Венгрии отреагировали в МИД Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Украинское законодательство никто не будет менять по требованию иностранного государства.

Старая песня о новом – так можно назвать слова посла Венгрии о наши законы,

– сказал украинский дипломат.

Что известно об украинском законе об образовании и что не устраивает Венгрию

В января 2020 года Верховная Рада приняла закон "О среднем образовании", а 13 марта документ подписал президент. До окончательного одобрения закон получил больше всего поправок в части о языке, потому что пришлось учитывать рекомендации Венецианской комиссии.

Что предусматривает закон:

Обучение на родном языке в школах будут проводить только для коренных народов Украины, не проживающих в собственной языковой среде и не имеющих собственного государства (прежде всего, это крымские татары).

Другие меньшинства, являющиеся носителями языков Евросоюза (румынского, венгерского, польского и т.д.) до 5 класса могут учиться на родном языке, а после – от 20% до 60% предметов будут преподавать на украинском.

Те же меньшинства, проживающие в своей языковой среде (например, русские) с 5 класса получат преподавание на украинском уже около 80% предметов.

Венгрия считает, что украинские законы об образовании и язык "ограничивают" права венгерского национального меньшинства в Украине – в частности, на Закарпатье. Именно поэтому Венгрия блокирует заседание комиссии Украина – НАТО.



Что предусматривает закон об украинском языке как государственном / Инфографика 24 канала