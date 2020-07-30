Угорщина вирішила продовжити вето на засіданнях комісії Україна – НАТО на рівні міністрів. Будапешт поки не бачить прогресу щодо вирішення питання з нацменшинами.

З такою заявою виступив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто. Про це дипломат заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

До теми Угорщина схвалює створення нового закону про нацменшини в Україні, але є зауваження

За словами посла, усі три реформи в Україні щодо питань освіти, мови та адміністративного поділу сприймають в Угорщині негативно. Він вважає, що вони завдають шкоди правам нацменшин.

Якимось чином ці три, в певному сенсі широкі погляди, дуже прогресивні, дуже європейські реформи завдають постійного погіршення прав меншин. Це головна проблема,

– сказав Ійдярто.

При цьому дипломат зазначив, що підтримка Угорщиною надання Україні статусу партнера програми розширених можливостей НАТО продемонструвала, що у неї ніколи не було наміру заблокувати український шлях до Альянсу.

Посол також додав, що НАТО абсолютно не чужі такі принципи, як демократія, зокрема людські права та права меншин.

Як на нову заяву Угорщини відреагували в МЗС України

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що Українське законодавство ніхто не змінюватиме на вимогу іноземної країни.

Стара пісня про нове – так можна назвати слова посла Угорщини про наші закони,

– сказав український дипломат.

Що відомо про український закон про освіту і що не влаштовує Угорщину

У січні 2020 року Верховна Рада схвалила закон "Про повну загальну середню освіту", а 13 березня документ підписав президент. До остаточного схвалення закон зазнав найбільше правок у частині про мову, бо довелося враховувати рекомендації Венеціанської комісії.

Що передбачає закон:

Навчання рідною мовою у школах проводитимуть лише для корінних народів України, які не проживають у власному мовному середовищі та не мають власної держави (насамперед, це кримські татари).

Інші меншини, які є носіями мов Євросоюзу (румунської, угорської, польської тощо) до 5 класу можуть навчатися рідною мовою, а після – від 20% до 60% предметів викладатимуть українською.

Ті ж меншини, які мешкають у своєму мовному середовищі (наприклад, росіяни) з 5 класу матимуть викладання українською вже від 80% предметів.

Угорщина вважає, що українські закони про освіту і мову "обмежують" права угорської національної меншини в Україні – зокрема, на Закарпатті. Саме тому Угорщина блокує засідання комісії Україна – НАТО.



Що передбачає закон про українську мову як державну / Інфографіка 24 каналу