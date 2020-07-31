У МЗС висловили здивування щодо заяви угорського посла Іштвана Ійдярто. Він нещодавно сказав, що Угорщина продовжить блокувати засідання комісії Україна – НАТО. Наразі українські дипломати намагаються з’ясувати причини таких висловлювань Ійдярто.

Про це під час брифінгу МЗС заявив очільник відомства Дмитро Кулеба, передає 24 канал.

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Нас здивувало інтерв'ю угорського посла в Києві. Ми зараз вивчаємо, що стоїть за ним, бо те, про що ми домовлялися з моїм колегою Петером Сійярто, до якого я ставлюся з високою повагою і якого я знаю як людину слова, – це провести 3 засідання і узгодити текст спільного меморандуму президента Зеленського і прем'єра Орбана,

– сказав Кулеба.

Він додав, що засідання економічної комісії та з питань нацменшин вже відбулися і залишилося провести засіданні групи з питань освіти

"Україна вирішила всі питання, які стояли на шляху до проведення цього засідання і воно могло відбутися. Єдине ускладнення виникло з тим, що угорська сторона якраз запровадила обмеження на в'їзд громадян України через пандемію коронавірусу, тому я отримав листа від Петера Сійярто з пропозицією перенести засідання на вересень цього року", – уточнив глава МЗС.

Водночас, міністр запевнив, що Україна налаштована на вирішення всіх суперечливих ключових питань із сусідами, зокрема, з Угорщиною і пошуку таких рішень, які відповідатимуть і інтересам України, і інтересам Угорщини.

Наша позиція залишається незмінною: ми внесли у закон про середню освіту всі зміни, на яких наполягала Венеціанська комісія, тому питання внесення змін до того закону є закритим,

– додав Кулеба.

Він зауважив, що Україна не робить "швидких висновків", та розповів, що його заступник з’ясовує, "що насправді відбувається і якою є динаміка процесу".

Що цьому передувало: