За счет чего нам удалось выиграть первый этап войны? За счет того, что оккупанты перли, оторвавшись на сотни километров от своих линий снабжения и подставляясь под нашу артиллерию и засады. Они были в "неадеквате", а мы это использовали. На втором этапе — уже не так.

Жестокие реалии

Что на Донбассе, что на Юге – враг держится вблизи своих центров снабжения, наступление ведет неспешно, но постоянно.

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Враг імеет серьезное преимуществе в артиллерии, используя термобарические и фосфорные боеприпасы, что делает наши обычные фортификационные сооружения неэффективными.

Да, враг несет серьезные потери, но сравнимые потери несут и ВСУ! При этом выяснилось, что рашисты способны пополнять свои войска даже быстрее, чем это делаем мы. И он таки по полкилометра в день, но наступает, захватывая украинскую землю.

Наши ответные удары носят отвлекающий характер и не нацелены на прорыв фронта. Серьезного продвижения наши войска не имеют ни под Харьковом, ни под Херсоном.

Кризис жанра

Простое появление у нас западных установок залпового огня само по себе ситуацию изменит мало. Нужно изменение тактики, и нужна новая — информационная — система организация боя.

Потому что даже уже имеющиеся НАТО-вские гаубицы, те же М777, используются не на все их возможности.

И в тылу местами наблюдается некая успокоенность и рост иждивенческих настроений власти: мол, Запад нам должен, он обязан сделать все, что нам необходимо, вместо нас, а наша задача — просить и требовать погромче.

При этом есть совершенно вопиющие факты, в частности, попытки возобновить "большую стройку".

Причем, речь не о жизненно необходимых инфраструктурных объектах, вроде разрушенных мостов и жд-узлов, а объектах досуга.

Зима близко

Понимаете, нас ждет крайне тяжелая зима. Ближе к холодам враг наверняка постарается разрушить наши распределительные подстанции и теплоэлектроцентрали, чтобы погрузить Украину в холод и мрак, вызвать гуманитарную катастрофу.

В этих условиях надо срочно строить резервные энергетические мощности, закупать мобильные теплоэлектростанции, находить альтернативные источники энергии. Но никак не заниматься сооружением плавательных бассейнов и прочим распилом бюджета.

Спринтерский забег, то есть, блицкриг, рашистам не удался. Эту войну выиграют стайеры — то есть, та страна и та власть, которые способны длительный период действовать четко, разумно и эффективно.

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