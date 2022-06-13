Жорстокі реалії

Що на Донбасі, що на Півдні – ворог тримається поблизу своїх центрів постачання, наступ веде неквапливо, але постійно.

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Ворог має серйозну перевагу в артилерії, використовуючи термобаричні та фосфорні боєприпаси, що робить наші звичайні споруди фортифікації неефективними.

Так, ворог зазнає серйозних втрат, але порівняні втрати зазнають і ЗСУ! При цьому з'ясувалося, що рашисти здатні поповнювати свої війська навіть швидше, ніж ми це робимо. І ворог таки по пів кілометра на день, але наступає, захоплюючи українську землю.

Наші удари у відповідь носять відволікаючий характер і не націлені на прорив фронту. Серйозного просування наші війська не мають ні під Харковом, ні під Херсоном.

Криза жанру

Проста поява у нас західних установок залпового вогню сама по собі ситуацію змінить мало.

Потрібна зміна тактики, і потрібна нова інформаційна система організація бою. Тому що навіть вже наявні натовські гаубиці, ті ж М777, використовуються не на всі їхні можливості.

І в тилу місцями спостерігається якась заспокоєність і зростання "утриманських" настроїв влади: мовляв, Захід нам повинен, він зобов'язаний зробити все, що нам необхідно замість нас, а наше завдання — просити і вимагати голосніше.

При цьому є абсолютно кричущі факти, зокрема, спроби відновити "велике будівництво". Причому, йдеться не про життєво необхідні інфраструктурні об'єкти, на зразок зруйнованих мостів та залізничних вузлів, а об'єкти дозвілля.

Зима близько

Розумієте, на нас чекає вкрай важка зима. Ближче до холодів ворог, напевно, намагатиметься зруйнувати наші розподільні підстанції та теплоелектроцентралі, щоб занурити Україну в холод і морок, викликати гуманітарну катастрофу.

У цих умовах треба терміново будувати резервні енергетичні потужності, закуповувати мобільні теплоелектростанції, знаходити альтернативні джерела енергії. Але не займатися спорудою плавальних басейнів та іншим розпилом бюджету.

Спринтерський забіг, тобто бліцкриг, рашистам не вдався. Цю війну виграють стаєри — тобто та країна і та влада, які здатні тривалий період діяти чітко, розумно й ефективно.

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