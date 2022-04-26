Нас ждет очень интересное зрелище: что будет, когда россияне узнают правду

Рашизм, который сначала был лишь словесной метафорой, которую использовали для отождествления фашизма, а также идеологии и практики путинского режима Московии, теперь все сильнее входит в официальный политический дискурс (и не только Украины).

Об этом свидетельствуют и появления статей в разноязычных версиях Википедии. И заявления политиков. В частности, и президент Зеленский во время последней пресс-конференции упоминал о рашизме, сравнивая его практику террора в отношении граждан с практикой фашизма.

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Рашизм войдет в историю

По мнению нашего президента, это будут изучать новые поколения на уроках истории. Я могу только надеяться, что так все и будет, потому что неизученные уроки из прошлого всегда приносят трагические последствия для современности.

Но что такое этот "рашизм"? Нет же универсальной книги, где все изложено. Есть и "философия" Ильина, и фолк-хистори "Новой хронологии", и "басни" о сочинении Украины (от "Австрийского генштаба" и до Ленина). И звериная ненависть ко всему человечеству, имеющему унитазы и миксеры.

Есть ли у этого всего какие-то основы? Пожалуй, их можно выделять много, но немалую роль играет культ силы, которым пропитан весь рашизм. "Я сильный – значит прав". Когда сейчас пытаются пробить "броню рашизма", рассказывая о новых и новых преступлениях неправительства, то ответной особой реакции и нет.

Они формально отвечают, что убийства в Буче – это "фейк", а сами очень довольны тем, что – не фейк, потому что это, с точки зрения искаженного рашизмом сознания, является свидетельством "силы". Они совершают преступления в чужом государстве – они "сильны". Они бомбят чужие города – они "сильны". Они должны быть сильными, их должны бояться. Это главное. Это чувство принадлежности к сильной стае, которая будет "рвать всех", а потому и тебе как участнику стаи что-то перепадет.

Важно Путин поступит со своим кумом так, как в свое время Сталин поступил с собственным сыном

А что их реально волнует?

К примеру, история "москвы" (которая крейсер). Неудивительно, что именно ситуацию с флагманом ЧФ больше секретят, скрывая не просто количество жертв, а саму возможность жертв. Это же слабость, отчетливая слабость недоимперии, а слабость рождает страх.

А страх – это распад всей конструкции, потому что выполнять преступные приказы очень легко только тогда, когда уверен, что не будешь нести ответственность.

Из этого культа силы происходит и отвержение развития и цивилизации (это же "слабость"), отвержение нормальных человеческих отношений, морали, норм... Они отвергают столетие прогресса человечества, чтобы вернуться в понятный и близкий палеолит, дополненный ракетами и танками.

Рашизм – это в сущности и есть палеолит с танками, ракетами и имениями для вождей.

...Но что будет, когда носители "культа силы" поймут, что никакая они не сила? На что тогда направят свою зверскую ярость, и на кого? Зрелище будет действительно очень и очень интересно.

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