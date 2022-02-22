Нас ждет победа, – министр обороны Резников обратился к украинским военным

На фоне российской агрессии министр обороны обратился к украинским военным. Алексей Резников подчеркнул, что наша армия – единственное, что отделяет Украину от безумных намерений агрессора возродить Советский Союз.

Резников предупредил военных о тяжелых испытаниях впереди

Министр отметил, что наконец весь мир узнал о том, что Украина знает уже 8 лет. Благодаря мужеству Вооруженных сил удалось сломать планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми.

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Наш выбор очень прост – защищать свою страну, свой дом, своих родных. Для нас ничего не изменилось. Теперь мы увидим рядом настоящих друзей, которых станет больше. Теперь не смогут спрятаться те "друзья", которые не один год уговаривали нас капитулировать,

– сказал чиновник.

Резников отметил, что впереди Украину ждут тяжелые испытания: "Будут потери. Придется пройти через боль, одолеть страх и упадок духа". Однако победа будет за ВСУ, потому что мы на своей земле, поэтому и правда за нами. Кроме того, армию поддерживает наш народ, а вера людей означает, что военные все делают правильно.

Голову следует сохранять холодной

Глава Минобороны заверил, что военно-политическое руководство государства направило все усилия на укрепление обороны. В частности, на максимальное привлечение помощи партнеров, часть из которой Украина уже получила

"Многие на эмоциях будут подталкивать к хаотичным решениям. Мы этого не допустим. Наша сила – в единстве и уверенности. С холодной головой", – подчеркнул Резников.

Он призвал бойцов сохранять спокойствие и держать строй "ради памяти собратьев и тех, кого любим".

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