Нас ждет позиционная война: Арестович рассказал, что будет делать Россия и какой будет ответ

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о возможных последующих шагах РФ в войне с Украиной, а также спрогнозировал, каким будет ответ Вооруженных Сил Украины, сообщает 24 канал.

В своем брифинге за 21 апреля Алексей Арестович отметил, что в ближайшем будущем Украину ждет позиционная война. Россия постарается объявлять перемирие, вести переговоры, создавать гуманитарные коридоры и накапливать силы для следующей фазы.

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"Но есть ли у них эти силы? Эти силы – это срочники, которых начали призывать в армию с 1 апреля. Им понадобится два, а может и три месяца для того, чтобы их минимально подготовить. Снять с хранения запасы оружия и военной техники". Качество и темпы их мы видим", – отметил советник ОП.

По его словам, к тому времени россиян уже начнут конкретно "ломать" экономические санкции.

За время, пока Россия будет готовиться к следующему наступлению, Вооруженные Силы Украины и другие силы обороны получат оружие от Запада.

И мы еще посмотрим, кто где соберется и кто кого доломает. Я думаю, что это будем мы ломать и гнать с нашей земли,

– подытожил Арестович.

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