Нас ждут очень сложные дни, – Денисенко о битве за Донбасс

Битва за Донбасс де-факто уже началась, Россия направляет туда все силы. От действий Вооруженных Сил Украины на Востоке зависит результат как минимум этапа войны.

В то же время, переговоры между Россией и Украиной будут тогда, когда будет понятно, какая ситуация на Востоке. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Важно Большая битва за Донбасс де-факто уже началась, – МВД

"Путин стягивает туда (на Донбасс – 24 канал) все, что у него есть на данный момент. Мы понимаем, что это будут очень сложные дни для нас", – заявил Вадим Денисенко.

Советник главы МВД предположил, что от битвы за Донбасс может зависеть даже исход всей российско-украинской войны.

Путин за годы своего правления показал, что садится за стол переговоров, когда считает, что у него есть сильная переговорная позиция. Пока такой переговорной позиции у него нет, поэтому, по мнению Денисенко, переговоры в ближайшее время маловероятны.

Обратите внимание, что Вооруженные Силы Украины знают о намерениях России в отношении Востока и Юга нашей страны. Украинские защитники готовы дать оккупанту максимальный отпор.

Обратите внимание – Битва за Донбасс началась: смотрите видео