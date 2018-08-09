Нас развели, как л*хов на базаре, – директор крымских зоопарков

Директор зоопарков "Сказка" и "Тайган" в аннексированном Крыму Олег Зубков ранее поддерживал аннексию полуострова, однако на сегодня разочаровался в России.

Свое разочарование он выразил в интервью "Крым.Реалии".

"Большую грусть, чем разочарование от перехода Крыма в состав России, я вряд ли уже переживу в своей жизни. А все остальное – уже следствие этого и проявление общероссийского маразма. Тяжело было осознавать все только в 2014-2018 годах – что нас обманули, развели, как л*хов на базаре", – рассказал Зубков.

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Он отметил, что все свои парки он создал во времена, когда Крым был подконтрольным Украине, и эти парки были успешными до аннексии полуострова.

Для моих парков если нет развития, то будет деградация, и эта деградация уже идет... Пока мои парки работают, россияне радуются, как дети, сегодня тому, что я создал при Украине. Но я же знаю, что это все уже вчерашний день,

– посетовал Зубков.

Директор парков также выразил убеждение, что жители России еще долго не будут жить счастливо, поскольку "эта страна безнадежно больна".

"Снос рекламных бордов, снос указателей на парк львов "Тайган", кража тигренка Алтая, отобранный "гоблинами" генератор "Тайгана" – все это и многое другое позволяет мне с уверенностью утверждать, что эта страна безнадежно больна, ее жители еще очень долго не будут жить счастливо, в доброте и справедливости", – заверил Зубков.

К слову, накануне российский журналист Аркадий Бабченко сделал заявление, что "не будет из России никакой адекватной страны", так как все благие намерения власть РФ превращает в неоправданные человеческие жертвы и грубые нарушения законов. Именно поэтому нынешнюю Россию ждет полная изоляция от мира, и ей никогда не удастся стать нормальной цивилизованной страной.