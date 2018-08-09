Нас розвели, як л*хів на базарі, – директор кримських зоопарків

Директор зоопарків "Казка" і "Тайган" в анексованому Криму Олег Зубков раніше підтримував анексію півострова проте на сьогодні розчарувався в Росії.

Своє розчарування він висловив в інтерв'ю "Крим. Реалії".

"Більший смуток, ніж розчарування переходом Криму до складу Росії, я навряд чи вже переживу в своєму житті. А все інше – вже наслідок цього і прояв загальноросійського маразму. Важко було усвідомлювати все тільки в 2014-2018 роках – що нас обдурили, що розвели, як л*хів на базарі", – розповів Зубков.

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Він зауважив, що всі свої парки він створив за часів, коли Крим був підконтрольний Україні, і ці парки були успішними до анексії півострова.

Для моїх парків якщо немає розвитку – то буде деградація, і ця деградація вже йде... Поки мої парки працюють, росіяни радіють, як діти, сьогодні тому, що я створив при Україні. Але я ж знаю, що це все вже вчорашній день,

– поскаржився Зубков.

Директор парків також висловив переконання, що жителі Росії ще довго не житимуть щасливо, оскільки "ця країна безнадійно хвора".

"Знесення рекламних бордів, знесення покажчиків на парк левів "Тайган", крадіжка тигреняти Алтая, відібраний "гоблінами" генератор у "Тайгану" – все це і багато іншого дозволяє мені з упевненістю стверджувати, що ця країна безнадійно хвора, її жителі ще дуже довго не житимуть щасливо, в доброті і в справедливості", – запевнив Зубков.

До слова, напередодні російський журналіст Аркадій Бабченко зробив заяву, що "не буде з Росії ніякої адекватної країни", адже усі благі наміри влада РФ перетворює на невиправдані людські жертви і грубі порушення законів. Саме тому на нинішню Росію чекає повна ізоляція від світу, і їй ніколи не вдасться стати нормальною цивілізованою країною.