"Защитят целый город" : как две батареи NASAMS усилят украинскую ПВО

Украина получит две батареи системы ПВО NASAMS – каждая батарея состоит из 3 пусковых установок. Одна пусковая установка насчитывает 6 ракет, а фактически – в одной батарее 18 ракет.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он также отметил, что кроме этого, есть РЛС и другие системы, которые сопровождают эту батарею.

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Технические характеристики и возможности NASAMS

Александр Коваленко говорит, что по состоянию на данный момент мы можем говорить о 6 пусковых с одновременным залпом в 36 ракет.

Следует отметить, что это очень интересный комплекс – он имеет возможность интеграции в другие системы. Например, наша система ПВО – чужеродная, потому что у нас советская система ПВО,

– добавляет обозреватель.

Но NASAMS очень хорошо интегрируются, следует отметить, что такие системы очень успешно сотрудничают с другими в системе ПВО США.

Детальнее о том, почему NASAMS очень нужны Украине: смотрите видео

Состав системы NASAMS

Ракеты AMRAAM;

Пусковая установка;

РЛС "AN/TPQ-64".

Что касается передвижения, то, по словам Коваленко, NASAMS может менять шасси и становиться мобильной системой, а также может применять разную номенклатуру ракетного вооружения, позволяющую NASAMS быть системой малого и среднего поражения.

Характеристики системы NASAMS

Дальность: от 2.5 до 40 км;

Высота цели: от 30 метров до 16 километров;

Время реагирования: 10 секунд;

Время развертывания/свертывания: 15/3 минуты;

Скорость цели: до 3600 км/ч.

Этих двух комплексов, которые мы получили, достаточно, чтобы защищать воздушное пространство Харькова или Николаева.

Украина получит системы ПВО NASAMS

Важно! Производитель NASAMS уже передал их США, поэтому в ближайшее время установки будут в Украине

Соединенные Штаты еще раньше обещали в ноябре предоставить Украине первые комплексы ПВО NASAMS. На брифинге в Пентагоне недавно это обещание подтвердили, указав, что передача состоится в ближайшие недели.