NASAMS – перспективная замена для советских ЗРК, – Чмут

Еще в конце августа сообщали, что США предоставят Украине 2 зенитно-ракетных системы NASAMS. Это станет качественной заменой для старых ЗРК, которые сейчас использует украинская армия.

В то время как NASAMS – это новейшее средство противовоздушной обороны, которое США поставляют в Украину. Об этом на эксклюзивном стриме 24 канала сказал Тарас Чмут – руководитель благотворительного фонда "Вернись живым".

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Если говорить о ПВО, то NASAMS может стать альтернативой тем противовоздушным системам, которые мы используем сейчас. Речь идет о переходе на стандарты НАТО в среднесрочной перспективе.

Собственно, так и будет. NASAMS рассматривался как перспективная замена для ЗРК "Оса", "Бук" и С-300. IRIS-T не рассматривался, но если мы его будем получать в каких-то количествах, то он усилит эту систему,

– отметил Чмут.

Вместе с тем он подчеркнул, что "Буки" – это тоже хорошая система, но ей уже более 30 лет. Однако нас нет ракет, и мы не можем ее полностью обслуживать.

"Поскольку они советско-российские, мы не можем закупить к ним запчасти, потому что они производятся в россии", – пояснил волонтер.

И добавил, что техника в условиях интенсивной эксплуатации и боевого применения изнашивается и нуждается в техническом обслуживании. Поэтому эти системы в значительной степени выполняют свою функцию, но при этом далеко не вечны. В будущем, учитывая возраст и техническое состояние, их придется менять, подчеркнул Чмут.

Полное интервью с Тарасом Чмутом: смотрите видео

Украина получит две зенитно-ракетные системы NASAMS

26 августа в США заключили контракт на 182 миллиона долларов с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку двух батарей NASAMS, обучение и материально-техническую поддержку ВСУ.

Заместитель министра обороны США Уильям Лаплант отметил, что NASAMS – это проверенные системы, которые реально изменят ситуацию на поле боя.

Вместе с тем, военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал 24 каналу, что NASAMS производятся на протяжении нескольких производственных циклов. Украина не сможет быстро получить эти комплексы, поскольку после заказа их создают "с нуля".

Что нужно знать о NASAMS