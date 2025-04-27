Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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ЗРК Nasams показывает отличные результаты

Военные рассказывают, что только за один воздушный бой операторам ЗРК Nasams удалось сбить 11 российских крылатых ракет за 2 минуты. Система работает четко – одно применение уничтожает одну цель.

Бойцы подразделения Кирилла Перетятько во время защиты быстро перезаряжают ЗРК. Они тратят минимум времени, чтобы не дать вражескому вооружению достичь цели. Воины говорят, – готовы защищать украинскую землю дальше, лишь бы были бы ракеты.

На счету нашего подразделения уничтожено более 150 целей. Основные – это крылатые ракеты, но есть и другие цели,

– говорит командир подразделения Nasams Кирилл Перетятько.

В Украине ЗРК Nasams, разработанный в Норвегии, появился одним из первых осенью 2022 года. Он работает очень эффективно, защищая города и критическую инфраструктуру. Время реагирования ЗРК – 10 секунд. Он может запускать ракеты на расстояние от 2,5 до 40 километров и поражать цель на высоте от 30 метров до 16 километров.

ЗРК может работать в автоматическом режиме, но военные предпочитают ручное управление. Запуск ракеты по вражеской цели – это быстрый процесс из нескольких шагов.

Первая моя цель – это была сбитая ракета Х-101. Ну, такое не забывается,

– поделился офицер боевого управления Алексей.

ЗРК состоит из командного пункта, радара и пусковых установок с 6-ю зенитными управляемыми ракетами. К слову, радар хорошо работает в любых погодных условиях.

Nasams может сбивать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и дроны.

К сожалению, комплекс не может работать по баллистическим целям. Но если бы такое было возможно, этот комплекс был бы лучшим для защиты своей страны,

– подытожил командир подразделения.

Подразделение Nasams рассказывает о работе ЗРК во время воздушных атак: смотрите видео

Военные также отметили, что ракеты ПВО не могут наносить ущерб инфраструктуре, как об этом говорят российские пропагандисты. Ракеты для Nasams оснащены ликвидаторами, поэтому если она не попадает по вражеской цели – она уничтожается в воздухе. Ее боевая часть в 20 раз меньше боеголовки любой баллистической ракеты, поэтому нанести такие разрушения она физически не может.