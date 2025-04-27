Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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ЗРК Nasams показує чудові результати

Військові розповідають, що лише за один повітряний бій операторам ЗРК Nasams вдалося збити 11 російських крилатих ракет за 2 хвилини. Система працює чітко – одне застосування знищує одну ціль.

Бійці підрозділу Кирила Перетятька під час захисту швидко перезаряджають ЗРК. Вони витрачають мінімум часу, аби не дати ворожому озброєнню досягти цілі. Воїни говорять, – готові боронити українську землю далі, аби лише були б ракети.

На рахунку нашого підрозділу знищено понад 150 цілей. Основні – це крилаті ракети, але є й інші цілі,

– говорить командир підрозділу Nasams Кирило Перетятько.

В Україні ЗРК Nasams, розроблений в Норвегії, з'явився одним із перших восени 2022 року. Він працює дуже ефективно, захищаючи міста та критичну інфраструктуру. Час реагування ЗРК – 10 секунд. Він може запускати ракети на відстань від 2,5 до 40 кілометрів та вражати ціль на висоті від 30 метрів до 16 кілометрів.

ЗРК може працювати в автоматичному режимі, але військові надають перевагу ручному управлінню. Запуск ракети по ворожій цілі – це швидкий процес із кількох кроків.

Перша моя ціль – це була збита ракета Х-101. Ну, таке не забувається,

– поділився офіцер бойового управління Олексій.

ЗРК складається з командного пункту, радару та пускових установок із 6-ма зенітними керованими ракетами. До слова, радар добре працює в будь-яких погодних умовах.

Nasams може збивати літаки, гелікоптери, крилаті ракети та дрони.

На жаль, комплекс не може працювати по балістичних цілях. Але якби таке було можливо, цей комплекс був би найкращим для захисту своєї країни,

– підсумував командир підрозділу.

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Військові також зазначили, що ракети ППО не можуть завдавати шкоди інфраструктурі, як про це кажуть російські пропагандисти. Ракети для Nasams оснащені ліквідаторами, тож якщо вона не влучає по ворожій цілі – вона знищується в повітрі. Її бойова частина у 20 разів менша за боєголовки будь-якої балістичної ракети, тому завдати таких руйнувань вона фізично не може.