Численность населения Украины стремительно сокращается, и это может оказать серьезное влияние на экономику страны, а также на политическую стабильность, этнический состав и способность вести войны в будущем. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Смотрите также У Буданова спросили, которые он может выделить 3 лучшие операции ГУР за годы полномасштабной войны

Сколько человек останется в Украине

По оценкам чиновников, по состоянию на 2025 год численность населения Украины, включая оккупированные территории, составляет чуть менее 36 миллионов человек. Стоит отметить, что это суждение является оценочным, поэтому реальные цифры могут отличаться.

Если демографические тенденции сохранятся, ожидается, что население Украины будет составлять около 25 миллионов к середине века и только 15 миллионов в 2100 году,

– говорится в материале WP.

Обратите внимание! Этот прогноз не точен и может не соответствовать действительности, ведь он основан на предположении. Точных данных на этот счет нет.

При этом даже до войны демографические показатели Украины были одними из самых плохих в мире. Также в Украине значительно сократилась часть населения, которая должна иметь детей.