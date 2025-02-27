Чисельність населення України стрімко скорочується, і це може мати серйозний вплив на економіку країни, а також на політичну стабільність, етнічний склад і здатність вести війни в майбутньому. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

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Скільки людей залишиться в Україні

За оцінками чиновників, станом на 2025 рік кількість населення України, включно з окупованими територіями, становить трохи менше ніж 36 мільйонів осіб. Варто відзначити, що це судження є оціночним, тому реальні цифри можуть відрізнятись.

Якщо демографічні тенденції збережуться, очікується, що населення України становитиме близько 25 мільйонів до середини століття і лише 15 мільйонів у 2100 році,

– мовиться в матеріалі WP.

Зверніть увагу! Цей прогноз не є точним та може не відповідати дійсності, адже він заснований на припущенні. Точних даних з цього приводу немає.

При цьому навіть до війни демографічні показники України були одними з найгірших у світі. Також в Україні значно скоротилась та частина населення, яка повинна мати дітей.