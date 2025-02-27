24 лютого 2025 року начальник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов дав інтерв'ю Millitary Times. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Millitary Times.

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Які значущі операції провело ГУР за три роки війни

Кирило Буданов регулярно дає інтерв'ю західним та українським медіа. Цього разу він поспілкувався з журналістами символічного дня 24 лютого.

Його запитали, які б він виділив три найкращі операції ГУР за три роки повномасштабної війни.

Було зруйновано міф про те, що в Росію бойові дії завести не можна,

– підкреслив Буданов.

Дуже важливою операцію він назвав ту, що буде найпершою. Тоді підрозділи України зайшли на територію Росії у Брянській області.

Багато було думок різних людей, що це нереально, це спричинить ядерний удар, що тільки не казали... Я впевнений, що це працює. Зрештою це спрацювало,

– зазначив Буданов.

Це продемонструвало, що воювати можна і на території Росії, ніякого Армагеддону не станеться.