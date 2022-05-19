Наш священный оберег на этой войне, – Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки

В третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником.

Кроме короткого обращения президент опубликовал тематический ролик в соцсетях. Об этом сообщает 24 канал.

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Поздравление от президента

В своем обращении глава государства был лаконичным. Он решил коротко поздравить украинцев с праздником.

Сильная, несокрушимая, смелая и свободная – с Днем вышиванки, Украина,

– так поздравил украинцев в обращении президент.

Кроме того, на страницах президента в соцсетях появилось тематическое видео к празднику. Однако с кадрами нашей новой реальности – войны. Вышиванка – наш оберег.

Символично, что видеоряд сопровождает песня на стихотворение Дмитрия Павлычко "Два кольори мої".

Поздравления с Днем вышиванки от президента: смотрите видео

Поздравления от первой леди

Накануне первая леди Елена Зеленская также поздравила украинцев с праздником. Правда, впервые президентская чета поздравила с Днем вышиванки порознь, ведь прошлые годы они публиковали совместные фото в вышиванках.

Первая леди в своем поздравлении не обошла тему войны и отметила, что теперь утверждение о том, что в вышиванках код нашей нации, мы понимаем чрезвычайно остро.

Возможно, впервые мы так остро ощущаем смысл известного высказывания о "вышитом коде нации". Впервые это стало настолько личным и острым. Впервые это о наших страшных потерях и об обязательной победе над врагом и горем. С Днем вышиванки, друзья,

– щемяще поздравила первая леди Украины.

Поздравление Владимира Зеленского с Днем вышиванки: смотрите видео

. История Дня вышиванки началась в 2006 году, когда студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк предложила такую инициативу. С каждым годом праздник приобретал все большую популярность. Главная его цель – сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. Приобщиться к празднику просто – стоит только надеть вышиванку.