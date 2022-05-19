Наш священный оберег на этой войне, – Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки
Источник:инстаграм Владимира Зеленского
В третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником.
Кроме короткого обращения президент опубликовал тематический ролик в соцсетях. Об этом сообщает 24 канал.
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Поздравление от президента
В своем обращении глава государства был лаконичным. Он решил коротко поздравить украинцев с праздником.
Сильная, несокрушимая, смелая и свободная – с Днем вышиванки, Украина,
– так поздравил украинцев в обращении президент.
Кроме того, на страницах президента в соцсетях появилось тематическое видео к празднику. Однако с кадрами нашей новой реальности – войны. Вышиванка – наш оберег.
Символично, что видеоряд сопровождает песня на стихотворение Дмитрия Павлычко "Два кольори мої".
Поздравления с Днем вышиванки от президента: смотрите видео
Поздравления от первой леди
Накануне первая леди Елена Зеленская также поздравила украинцев с праздником. Правда, впервые президентская чета поздравила с Днем вышиванки порознь, ведь прошлые годы они публиковали совместные фото в вышиванках.
Первая леди в своем поздравлении не обошла тему войны и отметила, что теперь утверждение о том, что в вышиванках код нашей нации, мы понимаем чрезвычайно остро.
Возможно, впервые мы так остро ощущаем смысл известного высказывания о "вышитом коде нации". Впервые это стало настолько личным и острым. Впервые это о наших страшных потерях и об обязательной победе над врагом и горем. С Днем вышиванки, друзья,
– щемяще поздравила первая леди Украины.
Поздравление Владимира Зеленского с Днем вышиванки: смотрите видео