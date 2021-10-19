Наша поддержка Украины непоколебима, – Остин не сомневается, что Россия начала войну на Донбассе

В Украине с официальным визитом находится министр обороны США Ллойд Остин. Он заверил, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев и осуждает действия России, которая начала войну на Донбассе и препятствует мирному урегулированию конфликта.

Соответствующие заявления о поддержке Украины и агрессии Кремля во время совместного с Андреем Тараном брифинга в Киеве озвучил глава американского Пентагона Ллойд Остин.

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США поддерживали Украину и продолжат это делать

Глава Минобороны США отметил, что Вашингтон будет укреплять стратегическое партнерство с Киевом в сфере обороны. Он напомнил, что Джо Байден во время визита в США Владимира Зеленского в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Мы осуждаем оккупацию Крыма и призываем Россию прекратить войну на Востоке Украины и дестабилизацию на Черном море,

– отметил Остин.

Он также выступил с требованием, чтобы Россия прекратила кибератаки как в отношении США, так и их партнеров.

Глава Пентагона почтил память украинских воинов

Также американский министр рассказал, что утром 18 октября посетил мемориальный комплекс, где почтил память украинских военных, погибших на Донбассе.

Он добавил, что с 2014 года США выделили для Вооруженных сил Украины более 2,5 миллиарда долларов. Военная поддержка будет продолжаться и в дальнейшем.

Кроме того, Остин заверил, что его страна будет работать над укреплением партнерства с Украиной в Черноморском регионе. Это необходимо, чтобы вместе противостоять агрессии России.

Россия начала войну и блокирует ее завершение

Виновником вооруженного конфликта на Донбассе, не сомневается глава Пентагона, является Россия, которая начала проявлять агрессию.

Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины,

– заявил Остин.

Он уточнил, что США будут делать все возможное, чтобы поддержать Украину.

В ответ министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что надеется, что США будут помогать сдерживать Россию от дальнейшей агрессии. Для этого есть различные средства воздействия – дипломатические, военные.