Наша война, их помощь, ценность общей победы, – Ермак о разговоре Зеленского и Буша

Владимир Зеленский провел важный разговор с 43 президентом США Джорджем Бушем. Она касалась войны России против Украины, помощи США и общей победы.

Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак. По его словам, в США хорошо осознают, столь жестко нужно отвечать российским оккупантам на убийства мирных украинцев.

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Ермак напомнил, что у партнеров есть собственная трагедия, произошедшая 11 сентября 2001 года.

В Нью-Йорке 11 сентября 2001 года нападавшие-смертники захватили американские пассажирские самолеты и врезались в два небоскреба, убив тысячи человек. Это нападение остается одним из самых травматичных событий века не только для граждан США, но и для всего мира.

Глава Офиса Президента отметил, что в Украине из-за действий россиян трагедия происходит каждый день, ведь ракеты оккупантов обстреливают мирные города и села.

Важный разговор Владимира Зеленского с 43 президентом США Джорджем Бушем. Она была о нашей войне, их помощи и ценности общей победы,

– рассказал Ермак.

Он также поблагодарил Джорджа Буша за конструктивный разговор с украинским президентом.

Напомним, что Джозеф Байден заявил о готовности США ввести дополнительные санкции против России из-за войны в Украине.

Разговор Зеленского и Буша: что известно

Владимир Зеленский 5 мая провел разговор в видеоформате с 43 американским президентом Джорджем Бушем. Это был первый разговор политиков.

В ходе общения Буш выразил поддержку Зеленскому и всему украинскому народу в борьбе с российскими оккупантами. В то же время, украинский президент подчеркнул, что их знакомство является для него большой честью.

Во время разговора Зеленский упомянул о трагических событиях, произошедших в США 11 сентября 2001 года. Он отметил, что тогда многие украинцы сочувствовали американцам и разделяли боль родственников и близких жертв террористического акта.

Зеленский пригласил 43 президента США в Украину в любое удобное для него время.

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