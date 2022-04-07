Наша задача – сделать для России на следующие 50 лет серьезный пост, – мэр Львова

Визит Папы Римского в Украину сейчас планируется, но не думаю, что это произойдет до Пасхи. Папа сейчас просит всех об усиленной молитве о мире и о посте.

Об этом рассказал городской голова Львова, Андрей Садовый, в эфире 24 канала. Он также отметил, что россияне должны просить в молитвах о прощении.

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Наша с вами задача сделать для России на следующие 50 лет такой "серьезный пост". Чтобы они были в тотальной изоляции, чтобы по всему миру при появлении российского паспорта срабатывал механизм "не пускать",

– отметил Андрей Садовый.

Их нужно изолировать, пусть молятся о прощении, а мир должен жить полноценной жизнью. Ибо, на сегодняшний день, для мира Россия – страна нацистов, подчеркнул мэр Львова.