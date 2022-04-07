Про це розповів міський голова Львова, Андрій Садовий у ефірі 24 каналу. Він також зазначив, що росіяни повинні просити у молитвах про прощення.

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Наше із вами завдання, зробити для Росії на наступні 50 років такий "серйозний піст". Щоб вони були у тотальній ізоляції, щоб у цілому світі при появі російського паспорта спрацьовував механізм "не пускати",

– зазначив Андрій Садовий.

Їх потрібно ізолювати, нехай моляться про прощення, а світ має жити повноцінним життям. Бо, на сьогодні, для світу Росія – країна нацистів, підкреслив мер Львова.

Нагадаємо, що у Львові, сьогодні відкрили перше контейнерне містечко для внутрішньопереміщених осіб. За словами мера міста, у ньому мешкатимуть студенти, яких евакуювали із зони бойових дій.