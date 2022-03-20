Наше золото – люди и земля, – Зеленский показал щемящие фото мужественных украинцев

Украина уже 25 сутки дает решительный отпор рашистам. В отличие от оккупанта, украинцы знают, за что сражаются.

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что золото для украинцев – это наши люди и наша земля. Президент опубликовал фото мужественных украинцев на своей странице в телеграме.

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У нас нет огромной территории – от океана до океана, нет ядерного оружия, мы не заполняем мировой рынок нефтью и газом. Но у нас есть наши люди и наша земля. Для нас – это золото,

– подписал фотографии Владимир Зеленский.

Фотографии мужественных украинцев, которые опубликовал президент / Фото Artem Dorofeev, Chris McGrath, Stas Yurchenko, Adam Desiderio, Aris Messinis, Wojciech Grzedzinski, Daniel Leal

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