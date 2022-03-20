Володимир Зеленський вкотре наголосив, що золото для українців – це наші люди і наша земля. Президент опублікував фото мужніх українців на своїй сторінці у телеграмі.

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У нас немає величезної теорії – від океану до океану, немає ядерної зброї, ми не заповнюємо світовий ринок нафтою і газом. Але у нас є наші люди і наша земля. Для нас – це золото,

– підписав світлини Володимир Зеленський.

Світлини мужніх українців, які опублікував президент / Фото Artem Dorofeev, Chris McGrath, Stas Yurchenko, Adam Desiderio, Aris Messinis, Wojciech Grzedzinski, Daniel Leal

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