Наше предсказание сбылось, – Саакашвили о планах Путина

Российско-грузинский конфликт, в конечном итоге, касался не только Грузии. В целом вялая международная реакция на вторжение и оккупацию Абхазии и Южной Осетии поощряла российский авантюризм в "ближнем зарубежье".

Об этом в своей статье для The Wall Street Journal, посвященной 10 годовщине начала российско-грузинской войны, пишет экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

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Политик замечает, что он вместе с Лехом Качиньским, покойным президентом Польши, предупреждали, что Украина станет следующей после Грузии целью Путина.

Мало кто серьезно воспринял это предупреждение в 2008 году. Шесть лет назад наше предсказание сбылось,

– вспоминает бывший грузинский лидер.

Задолго до своего классического вторжения в Грузию Россия открыто поддерживала боевиков-сепаратистов, организовывала кибератаки и использовала дезинформацию для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, утверждает он.

Величайшей победой Путина стало обнаружение раскола на Западе. Много европейских и американских политиков быстро и недвусмысленно осудили Россию, но лоббисты, проплаченные Кремлем, и западные правительства, которые занимаются выгодными энергетическими и оборонными соглашениями с Москвой, возложили вину за события 7 августа 2008 года на Грузию, продолжает Саакашвили. Путин и до сих пор продолжает использовать эти линии разлома. Кремль финансирует "правые" и "левые" маргинальные политические движения в Европе; в США дезинформация в соцсетях, которую проплачивает РФ, провоцирует срыв цивилизованных общественных дискуссий, говорится в публикации.

Захват грузинских регионов и Крыма имел целью не просто территориальное расширение, указывает Саакашвили. Россия создает и продолжает "замороженные конфликты", чтобы не допустить вступление в НАТО стран, которые этого хотят. Государствам, расположенным "на задворках" РФ, таким как Грузия и Украина, стоит предложить реалистичную "дорожную карту" для вступления в Североатлантический альянс, советует экс-президент Грузии.

ЕС и США не должны уступать в вопросе санкций, пока Россия не выведет войска с незаконно оккупированных территорий, полностью и без всяких условий. Запад имеет преимущества перед Россией, но постоянно отказывается их использовать. Пока это длится, эхо вторжения в Грузию будет звучать громче и громче,

– заключает Саакашвили.

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Как началась российско-грузинская война?

7 августа 2008 года российские регулярные войска вторглись в Грузию, пересекая границу страны через Рокский тоннель. Из-за мощных обстрелов со стороны осетинских сепаратистов и российских военных вечером грузинские войска вошли в Цхинвали и начали там спецоперацию, защищая свои территории. Российская армия незаконно вторглась в Грузию как минимум на 19-20 часов раньше начала грузинской операции. Правда, официально Москва заявляет, что ее военные зашли в Грузию только 8 августа, после того, как Тбилиси начал военную операцию в Цхинвальском регионе.