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Наше передбачення збулося, – Саакашвілі про плани Путіна

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Міхеїл Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі / Фото з відкритих мереж

Російсько-грузинський конфлікт, у кінцевому підсумку, стосувався не лише Грузії. Загалом млява міжнародна реакція на вторгнення та окупацію Абхазії та Південної Осетії заохочувала російський авантюризм у "ближньому зарубіжжі".

Про це у своїй статті для The Wall Street Journal, присвяченій 10 річниці початку російсько-грузинської війни, пише екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

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Політик зауважує, що він разом із Лехом Качинським, покійним президентом Польщі, попереджали, що Україна стане наступною після Грузії ціллю Путіна.

Мало хто серйозно сприйняв це попередження у 2008 році. Шість років по тому наше передбачення збулося,
– пригадує колишній грузинський лідер.

Задовго до свого класичного вторгнення в Грузію Росія відкрито підтримувала бойовиків-сепаратистів, організовувала кібератаки і використовувала дезінформацію для втручання у внутрішні справи суверенних держав, стверджує він. 

Найбільшою перемогою Путіна стало виявлення розколу на Заході. Багато європейських та американських політиків швидко і недвозначно засудили Росію, але лобісти, проплачені Кремлем, та західні уряди, які займаються вигідними енергетичними та оборонними угодами з Москвою, поклали провину за події 7 серпня 2008 року на Грузію, продовжує Саакашвілі. Путін і досі продовжує використовувати ці лінії розлому. Кремль фінансує "праві" та "ліві" маргінальні політичні рухи в Європі; у США дезінформація в соцмережах, яку проплачує РФ, провокує зрив цивілізованих суспільних дискусій, йдеться у публікації.

Захоплення грузинських регіонів і Криму мало на меті не просто територіальне розширення, вказує Саакашвілі. Росія створює і продовжує "заморожені конфлікти", щоб не допустити вступ в НАТО країн, які цього прагнуть. Державам, розташованим "на задвірках" РФ, таким як Грузія та Україна, варто запропонувати реалістичну "дорожню карту" для вступу в Північноатлантичний альянс, радить екс-президент Грузії.

ЄС і США не повинні поступатися в питанні санкцій, поки Росія не виведе війська з незаконно окупованих територій, повністю і без всяких умов. Захід має переваги перед Росією, але постійно відмовляється їх використовувати. Поки це триває, відлуння вторгнення в Грузію звучатиме голосніше і голосніше,
– робить висновок Саакашвілі.

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Як розпочалася російсько-грузинська війна?7 серпня 2008 року російські регулярні війська вторглися у Грузію, перетнувши кордон країни через Рокський тунель. Через потужні обстріли з боку осетинських сепаратистів та російських військових увечері грузинські війська увійшли до Цхінвалі і почали там спецоперацію, захищаючи свої території.

Російська армія незаконно вторглася до Грузії як мінімум на 19-20 годин раніше початку грузинської операції. Щоправда, офіційно Москва заявляє, що її військові зайшли в Грузію лише 8 серпня, після того, як Тбілісі розпочав військову операцію в Цхінвальському регіоні.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Новини Грузії війна НАТО Міхеїл Саакашвілі Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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