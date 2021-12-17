Канал повинен рекламувати, піарити або ж навіть відбілювати владу після медіаатак з боку олігархічних телеканалів. З їхніми власниками яких у Володимира Зеленського нині вже справжня медіавійна.

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Якщо з цього ракурсу подивитися на переформатування "Ради", то наче можна навіть і погодитися, що подібний майданчик Зеленському вкрай потрібен. Адже якщо олігархічні телеканали за нього візьмуться, то історія про брата Порошенка, якого Порошенко вбив та з'їв, може здатися "дитячою казочкою" на фоні того, як саме чорнити Зеленського візьмуться усі олігархічні ЗМІ у спільному тандемі.

Зеленському можуть зробити те саме

Якщо історію про вбитого Порошенком брата ви пропустили, то це перед президентськими виборами у 2019 році телеканал "1+1" оприлюднив таке "журналістське розслідування". Звісно, це була відверта заказуха, з метою очорнити конкурента на виборах.

Проте тепер все йде до того, що подібне з'являтися вже на ахметівських та порошенківських телеканалах, але тепер спрямовані вони будуть вже проти Зеленського.

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Чому не можна ігнорувати "Раду"

Ми не можемо заплющити очі на перетворення телеканалу "Рада" з нікому нецікавого ретранслятора засідань парламенту на рупор пропаганди чинної влади з трьох причини. Перша – моя особиста.

Не можу не зважати на те, що з фантастичним фінансуванням телеканал "Рада" перетвориться на іще один інформаційний телеканал, яких в нас і так мільйон. Він становитиме реальну конкуренцію не тільки 5-му, "Прямому", "Еспресо" та "Україні 24". Він становитиме реальну конкуренцію і "24-му телеканалу", на якому я працюю.

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Звісно, конкуренція – це завжди добре, адже стимулює усіх до розвитку і створення якісного продукту, але ж одна справа чесна конкуренція. Однак інша річ конкурувати із телеканалом, на який з неба сиплеться "золотий дощ" (і я зараз про гроші)!

Витрати на канал збільшили на 8 разів

Про золотий дощ – це не алегорія. Це якраз друга причина, чому не можемо заплющити на те переформатування телеканалу "Рада" очі, бо його залили нашими грошима.

Бюджет з 50 мільйонів в один момент збільшили мало не у 8 разів, майже до 400 мільйонів. Це наші з вами гроші, це гроші з бюджету. Тобто за наші гроші Володимиру Зеленському роблять медіамайданчик, який на інформаційному полі має становити конкуренцію олігархічним телеканалам.

Тут стає прикро, бо я б хотів бюджетним грошам кращого застосування. До прикладу, я б їх витратив на ремонт доріг у Києві, адже в мене таке враження, що ті дороги ремонтують по всій країні, але не в столиці.

Неочікувана причина

Є ще одна причина – третя. Через "Раду" нас можуть позбавити безвізу з Європою. Не очікували? Пояснюю.

Коли ми підписували угоду про асоціацію, то серед іншого держава зобов'язалася припинити існування практики контролю за державними телеканалами. Тобто фінансувати їх держава може, але не контролювати.

Саме тому в нас й переформатовували поспіхом той нам "Перший національний" (який колишній УТ-1) переформатовували його у "UA.Суспільне", яке фінансує держава, але не контролює. Оскільки воно не підконтрольне, то держава намагається порізати фінансування, бо не хоче вкладати гроші в те, з чого немає вигоди.

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Це, до речі, стосується як влади Зеленського, так і влади Порошенка. За його часів так само "Суспільне" недофінансовували як тільки могли, бо не було там піару Порошенкові. Зеленському тепер там піару немає, саме тому й взялися цей от телеканал "Рада" під той піар переробляти, бо з "Суспільним" так би в них не вийшло).

Однак не можна це робити, адже ризикуємо накликати гнів Євросоюзу за невиконання взятих на себе зобов'язань. Покарання нам за таке єдине. Це відбирання в нас зрозумілого усім від Європи пряника – безвізу. Звісно, хтось скаже, що такий розвиток подій малоймовірний, що це буде занадто круто, щоб Європа до такого вдалася. Проте, з іншого боку, якщо це буде лише одна з причин, хіба від того стане легше?

Депутати можуть самовільно приходити на ефіри

Переформатування каналу "Рада" вже сталося. Однак щоб не закінчувати цю тему на такій сумній ноті, розкажу про інцидент, який цьому телеканалу влаштував Петро Порошенко. Річ у тім, що нову студію телеканалу облаштували просто в кулуарах парламенту, де усі депутати вільно швендяють.

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Петро Порошенко проходив повз і вирішив висловити своє "фе" через нецільове витрачання державних грошей на розбудову медіамайданчика Зеленському. Петро Олексійович просто в прямий ефір вдерся. Він ще й зробив кілька дивних як для власника двох телеканалів помилок – став спиною до камер і узявся промову робити без мікрофона. Відповідно, ніхто з глядачів його і не почув і мало хто зміг одразу впізнати.

Утім, все йде до того, що це був, так би мовити "перший млинець, який завжди глевкий", адже якщо той телеканал "Рада" і далі мовитиме наживо з кулуарів Верховної Ради, то самовільних візитів опозиційних депутатів з часом лише побільшає.

Щойно депутати зрозуміють, що це насправді чудовий і дуже простий спосіб отримати й собі "хвилинку слави" і що це чудовий спосіб висловити свою думку, незгоду, обурення і бути при цьому почутими, адже з прямого ефіру тебе вже ніхто не "зацензурує".