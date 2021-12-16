Гетманцев сказал, что канал "Рада" нуждается в увеличении рейтингов. Это можно сделать с помощью скандала.

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Потому и, по словам нардепа, придумали такую ​​вещь: "Петр Алексеевич заскочил на эфир".

Я вам не завидую, потому что мы так будем делать постоянно, и у ваших телеканалов будут меньшие рейтинги, чем у "Рады",

– шутит Гетманцев.

Порошенко ворвался в прямой эфир

Пятый президент 16 декабря ворвался в прямой эфир. Порошенко заявил, что у парламента, мол, не было денег, чтобы открывать этот телеканал. Ведущие предложили Порошенко присоединиться к эфиру, но он отказался.

Более того, политик обвинил журналистов в якобы предвзятости. Порошенко выступал спиной к камерам, поэтому ему посоветовали хотя бы развернуться лицом к зрителям. Тот извинился и так и сделал.

К слову, Гетманцев сказал Порошенко, что скандалить – это не его. После этого инцидента сеть разразилась шутками и мемами.

Порошенко ворвался в прямой эфир, смотрите видео: