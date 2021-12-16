Гетманцев у кулуарах Ради розповів журналістам, що канал "Рада" потребує збільшення рейтингів. Це можна зробити за допомогою скандалу.

До теми Порошенко увірвався у прямий ефір каналу "Рада" і вже став мемом: відео скандалу

Тому й, за словами нардепа, придумали таку річ: "Петро Олексійович заскакує на ефір".

Я вам не заздрю, тому що ми так будемо робити постійно, і ваші телеканали матимуть менші рейтинги, ніж "Рада",

– жартує Гетманцев.

Порошенко увірвався у прямий ефір

П'ятий президент 16 грудня увірвався у прямий ефір. Порошенко заявив, що у парламенту, мовляв, не було грошей, аби відкривати цей телеканал. Ведучі запропонували Порошенку долучитися до ефіру, але той відмовився.

Ба більше, політик звинуватив журналістів у нібито упередженості. Порошенко виступав спиною до камер, тому йому порадили хоча б розвернутися обличчям до глядачів. Той вибачився та так і зробив.

До слова, Гетманцев сказав Порошенку, що скандалити – це не його. Після цього інциденту мережа вибухнула жартами й мемами.

Порошенко увірвався у прямий ефір, дивіться відео 24 каналу