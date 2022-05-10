По поводу вопросов от проспавших 8 лет войны типа – "а наша арта отвечает?", "а почему наша арта не работает?" и все такое. Наши артиллеристы – это реально боги.

Я не знаю, какая по окончании войны будет наша армия в мире в рейтингах, но артиллеристы наши однозначно лучше. ТОП 1. При прочих равных условиях им равных нет. Нет.

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Герои

Но контрбатарейная работа, это прежде всего война калибров, расстояния и разведки. Нравится нам или нет, но есть факт.

У врага преимущество как в количестве, так и в номенклатуре. И в БПЛА тоже. И в ракетах тоже. И в самолетах.

Поэтому в условиях, в которых работает наша артиллерия, я могу уверенно говорить, что никто больше не способен работать лучше. Потому что это самоходчиков 93 бригады после эффективной работы по врагу, почти сутки при постоянном контроле с неба двумя-тремя "орланами", гоняла батарея "ураганов". Только остановились, прилеты. И так целый день.

Но оторвались и уже утром снова насыпали по наступающим россиянам. Почему не бьют вражеские "ураганы"? Потому что смотрим о превосходстве в ракетах и самолетах. Хотя, почему не бьют?

Все работают

Вон недавно батарейка "градов" под руководством легендарного со времен ДАПа "шквала" в результате рейдовых действий, почти по тылам прошлась и поднасыпала российским ураганщикам, которые разворачивались для работы по нашим войскам.

И таких примеров море. Каждый день. Сотни. Просто мы смотрим фотографии уничтоженной на марше и при наступлении российской техники и просто не понимаем, какая за всем этим стоит работа.

Поэтому не задавайте глупых вопросов. Все работают. На грани возможностей. А часто за гранью.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: