Я не знаю, яка по закінченню війни буде наша армія в світі в рейтингах, але артилеристи наші однозначно кращі. ТОП 1. При інших рівних умовах їм рівних нема. Нема.

Читайте також що дасть Україні ленд-ліз

Герої

Але контрбатарейна робота, то насамперед війна калібрів, відстані, та розвідки. Подобається нам чи ні, але є факт.

У ворога перевага як в кількості так і в номенклатурі. І в БК теж. І в БПЛА теж. І в ракетах теж. І в літаках.

Тому в тих умовах, в яких працює наша артилерія, я можу впевнено казати, що ніхто більше не здатен працювати краще. Бо це самомохідників 93 бригади після ефективної роботи по ворогу, майже добу при постійному контролі з неба двома-трьома "орланами", ганяла батарея "ураганів". Тільки зупинились, прильоти. І так весь день.

Але відірвалися і вже зранку знову насипали по наступаючим росіянам. Чому не б'ють ворожі "урагани"? Бо дивимось про перевагу в ракетах та літаках. Хоча, чому не б'ють?

Всі працюють

Он нещодавно батарейка "градів" під керівництвом легендарного з часів ДАПа "шквала" в результаті рейдових дій, майже по тилам пройшлася на піднасипала російським ураганщикам які розверталися для роботи по нашим військам.

І таких прикладів море. Кожного дня. Сотні. Просто ми дивимося фотографії знищеної на марші та при наступі російської техніки і просто не розуміємо яка за всім цим стоїть робота.

Тома не питайте дурні питання. Всі працюють. На межі можливостей. А часто за межею.

Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: