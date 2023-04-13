Наши действия будут мощными, – Зеленский в обращении рассказал об особом формате работы

Владимир Зеленский вечером 13 апреля обратился к украинцам. Президент рассказал, что провел военный кабинет – особый формат работы.

Зеленский подчеркнул, что участие в этом формате приняли руководители сектора обороны, командующие, разведка, Офис Президента. Президент добавил, что работа была содержательной.

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И наши действия будут сильными. Готовим ребят. И очень ждем поставки оружия, обещанного партнерами. И по максимуму приближаем победу. И по максимуму – дух единства. По максимуму – эффективность. Подготовка – тоже по максимуму,

– подчеркнул президент.

Зеленский обратился к украинцам 13 апреля: смотрите видео

Кроме того, Зеленский отметил, что 13 апреля в Мариинском дворце впервые отметили день работников и работниц нашего ОПК. Украинский лидер отметил: несправедливо, что в Украине раньше не было такого праздника, когда можно было бы почтить труд всех тех, кто создает украинское оружие, украинские снаряды, украинскую технику.

Зеленский добавил, что подписал указ об установлении в Украине Дня работника оборонно-промышленного комплекса.

"Именно в этот день "Нептуна", когда наши ракеты поразили "Москву". Но благодарим мы и за ракеты, и десятки других видов вооружения, техники и снарядов, поставляемых обороне", – заявил президент.

Украинский лидер рассказал, что наградил представителей и представительниц отрасли.

Путь Украины в ЕС

Зеленский 13 апреля провел совещание с представителями Верховной Рады. Обсудили некоторые шаги по приближению Украины к Евросоюзу. В частности, законодательные шаги. Зеленский подчеркнул, что цель – абсолютно достижимая.