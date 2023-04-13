Зеленський наголосив, що участь у цьому форматі взяли керівники сектору оборони, командувачі, розвідка, Офіс Президента. Президент додав: робота була змістовною.

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І наші дії будуть потужними. Готуємо хлопців. І дуже чекаємо постачання зброї, обіцяного партнерами. І по максимуму наближаємо перемогу. І по максимуму – дух єдності. По максимуму – ефективність. Підготовка – теж по максимуму,

– наголосив президент.