Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження щорічного Дня працівника оборонно-промислового комплексу України 13 квітня. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Сьогодні в нас визначний день, – Зеленський

"Те, що Україна вистояла, те, що Україна може боротися та звільняти свою землю, те, що Україна впевнена у своєму майбутньому, багато в чому базується на нашій упевненості в уміннях і талантах, розумі й стратегічному мисленні всіх, хто ефективно працює в українському оборонно-промисловому комплексі та здатний його розвивати", – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що саме українська ракета "Нептун" відправила "Москву" на дно Чорного моря.

Сьогодні в нас визначний день. 13 квітня 2022 року українська ракета допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря. Завдяки нашому "Нептуну" ворожий флагман відправився саме туди, де йому й місце, як і всім іншим російським військовим кораблям,

– додав президент.

Саме тому, як наголосив Зеленський, 13 квітня відсьогодні буде щороку відзначатися як професійний день усіх працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу України.

"Вітаю вас із професійним днем і дякую за те, що ваша робота додає усій Україні часу і можливостей, перемог і безпеки!", – резюмував глава держави.

Що відомо про удар по "Москві"