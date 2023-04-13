Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження щорічного Дня працівника оборонно-промислового комплексу України 13 квітня. Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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Сьогодні в нас визначний день, – Зеленський
"Те, що Україна вистояла, те, що Україна може боротися та звільняти свою землю, те, що Україна впевнена у своєму майбутньому, багато в чому базується на нашій упевненості в уміннях і талантах, розумі й стратегічному мисленні всіх, хто ефективно працює в українському оборонно-промисловому комплексі та здатний його розвивати", – зазначив президент.
Зеленський наголосив, що саме українська ракета "Нептун" відправила "Москву" на дно Чорного моря.
Сьогодні в нас визначний день. 13 квітня 2022 року українська ракета допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря. Завдяки нашому "Нептуну" ворожий флагман відправився саме туди, де йому й місце, як і всім іншим російським військовим кораблям,
– додав президент.
Саме тому, як наголосив Зеленський, 13 квітня відсьогодні буде щороку відзначатися як професійний день усіх працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу України.
"Вітаю вас із професійним днем і дякую за те, що ваша робота додає усій Україні часу і можливостей, перемог і безпеки!", – резюмував глава держави.
Що відомо про удар по "Москві"
- У лютому 2022 року екіпаж крейсера "Москва" підійшов до острова Зміїний та закликав українських військових здатися. У відповідь від українських військових пролунала вже легендарна фраза – "Російський військовий корабель, іди на х*й".
- 13 квітня з'явилася перша інформація про нібито пожежу на крейсері "Москва". Вже 14 квітня Україна підтвердила, що "Москва" пішла на дно після удару "Нептуном".
- Через рік після успішної операції в Україні навіть показали відео пуску ракет по "Москві".
- Знищення "Москви" було важливим для України, оскільки Росії довелося відвести свій флот і ховатися на південь і схід від окупованого Криму.
- Важливо зазначити, що на момент удару на "Москві" було понад 500 людей, більшість з яких загинули. Проте в Кремлі цинічно не визнають втрати.