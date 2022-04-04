Наши дети рисуют ракеты, а не звезды, – Зеленский дал мощную речь на церемонии Grammy

Президент Украины Владимир Зеленский уже не раз выступал перед парламентами и народами многих стран.

В ночь на 4 апреля Зеленский выступил с речью на церемонии награждения победителей музыкальной премии "Grammy".

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Он призвал зрителей и участников поддержать Украину любым способом.

"Что есть сильнейшим контрастом к музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисуют ракеты, а не звезды. Более 400 детей травмированных, а 153 ребенка уже погибли. И мы уже никогда не увидим их рисунков. Родители счастливы просыпаться утром. В бомбоубежищах. Но живыми. Война не позволяет выбирать – кто выживет, а кто останется в вечном молчании", – сказал в видеообращении Владимир Зеленский.

В своей речи он рассказал звездам мирового шоу-бизнеса о том, что украинские музыканты сейчас одели военную форму и бронежилеты вместо костюмов, защищают страну и поют раненым в госпиталях.

Мы защищаем нашу свободу. Жить. Любить. Звучать,

– добавил Президент Украины.

Он призвал всех наполнить тишину своей музыкой и сделать это, чтобы рассказать нашу историю и поддержать Украину любым способом, только не молчанием.

Владимир Зеленский выступил с обращением на церемонии Grammy: видео

Grammy – одна из самых престижных музыкальных наград американской Академии звукозаписи. В этом году ее вручают 64 раза.