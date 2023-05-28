Вы наши герои, – Зеленский к силам ПВО и спасателям после самой масштабной атаки дронами

28 мая в Украине произошла самая масштабная атака дронами со стороны российского врага. На это отреагировал президент Владимир Зеленский.

Зеленский обратился к силам ПВО и спасателям после самой масштабной атаки. Президент назвал их героями.

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Реакция Зеленского на самую масштабную атаку

Силы противовоздушной обороны Украины. Вы слышите сигнал воздушной тревоги иначе, чем большинство. Вы устремляете взгляд вверх, чтобы уничтожать вражеские ракеты, самолеты, вертолеты, беспилотники. Каждое сбивание вражеских дронов и ракет – это спасенные жизни людей,

– написал украинский лидер.

Также президент обратился к нашим спасателям, которые вовлечены в ликвидацию последствий вражеских ударов.

"Вы выкладываетесь на полную ради спасения других. Вы – наши герои!" – подчеркнул Зеленский.

ПВО в Украине – самое лучшее / фото с телеграм-канала Владимира Зеленского

Сколько дронов уничтожили 28 мая